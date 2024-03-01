Глава МИД Франции сообщил, что Париж не будет направлять войска на Украину

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Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Об этом сообщил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

"Французы не будут умирать за Украину", – уточнил он.

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже не удалось достичь консенсуса по поводу отправки войск Запада на Украину, однако в дальнейшем он не исключил такой возможности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это заявление и сообщил, что если западные страны отправят на Украину своих военных, то прямое столкновение России и НАТО будет неизбежным.

После заявления Макрона сразу несколько европейских лидеров заявили, что не планируют направлять своих военных на Украину: канцлер ФРГ Олаф Шольц, чешский премьер-министр Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск, а также вице-премьер Италии Антонио Таяни. Также об отсутствии аналогичных планов сообщили и в Соединенных Штатах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что союзники Франции по НАТО были в шоке от идеи Макрона.



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