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27 февраля, 17:00

Политика

Глава МИД Италии выступил против отправки военных на Украину

Фото: ТАСС/Zuma

Глава министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни выступил против отправки военных на Украину. Его заявление передает агентство ANSA.

"Мы не в состоянии войны с Россией, мы защищаем Украину, и я лично против", – заявил он.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил отправку военных на Украину. По его словам, Париж не сможет смириться с перспективой того, что Россия сможет в какой-то момент победить.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, но в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Изначально сообщил о возможной отправке на Украину премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Тогда несколько стран Евросоюза и НАТО приняли такое решение на заседании в Париже на основе двусторонних соглашений. При этом, по словам Фицо, это не поможет добиться уступок с российской стороны, а лишь поспособствуют обострению конфликта.

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