Шольц исключил введение войск стран ЕС и НАТО на Украину

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Государства Евросоюза и члены Североатлантического альянса не намерены отправлять свои войска на Украину. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау.

"В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", – передает его слова телеканал NTV.

По словам Шольца, понимание этого факта среди стран Запада является "очень важным шагом вперед". Мнение в западных государствах по этому вопросу он назвал "весьма единодушным".

Тема отправления войск НАТО на Украину начала появляться в СМИ после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона. Он уточнил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутной армии Запада в Киев, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Похожее мнение ранее озвучил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, некоторые государства ЕС и НАТО планируют на основе двусторонних соглашений направить свою армию на Украину.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, отметил, что в случае отправки войск НАТО на Украину может произойти прямое столкновение России и Альянса.

Представитель Кремля добавил, что страны военного блока должны отдавать себе отчет и задаваться вопросом, соответствуют ли эти действия их интересам и интересам их граждан.

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