Манифестация против отправки войск Запада на Украину прошла в Париже

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Манифестация против отправки войск западных стран на Украину прошла в Париже. Об этом пишет ТАСС.

Протестная акция состоялась на площади Вобан. По словам лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который также принял участие в шествии, участники акции пришли сказать, что мы не согласны с эскалацией конфликта.

"Депутаты должны потребовать обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, как это установлено французской конституцией", – сказал он.

В ходе акции, рассказали журналисты, манифестанты рвали флаги ЕС и НАТО, разворачивая вместо них французский флаг. Также протестующие несли плакаты, на которых было написано "Мы не желаем умирать за Украину" и "За мирное урегулирование на Украине".

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что нельзя исключать возможности отправки сухопутных войск Запада на Украину. Из-за этого ряду западных стран пришлось опровергнуть возможный ввод войск в страну.

Затем глава МИД республики Стефан Сежурне уточнил, что пока Франция не планирует направлять своих военных на Украину.

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