Путин назвал культуру одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии

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Одной из важнейших составляющих партнерства РФ и Киргизии являются культурно-гуманитарные связи, заявил Владимир Путин, выступая с видеообращением к участникам церемонии открытия Дней культуры Киргизии в России. Мероприятие проходит в Большом театре.

По словам главы государства, Россию и Киргизию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, страны эффективно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, ОДКБ, ШОС и в других международных структурах. Кроме того, по его словам, Россия также входит в число ведущих торговых партнеров Киргизии.

"И конечно, одной из важнейших составляющих российско-киргизского партнерства являются культурно-гуманитарные связи, которые традиционно носят многоплановый характер и на деле способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами", – сказал президент РФ.

Он поздравил участников церемонии с открытием Дней культуры Киргизии в России и пожелал "братскому киргизскому народу благополучия и процветания".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом 11 октября. Поездку российского президента анонсировал на брифинге его помощник Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин в рамках визита примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. На форум также приглашены лидеры Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и других государств.

Помимо этого, Путин в ходе визита в Туркменистан встретится с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Встреча, по словам Ушакова, имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.