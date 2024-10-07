Путин посетит Туркмению и встретится с президентом Ирана

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Владимир Путин посетит Туркмению с рабочим визитом 11 октября. Поездку российского президента анонсировал на брифинге его помощник Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

По словам Ушакова, Путин в рамках визита примет участие в международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития". Мероприятие посвящено 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. На форум также приглашены лидеры Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и других государств.

По мнению туркменских коллег, форум может стать политической, мировоззренческой и нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, а также трибуной для изложения конструктивных позиций и точек зрения о судьбах мира, добавил помощник президента РФ.

Помимо этого, Путин в ходе визита в Туркменистан встретится с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Встреча, по словам Ушакова, имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Путин привез бывшему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника в честь 65-летия. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, шахматы изготовили златоустовские мастера.

Позже лидер России наградил Бердымухамедова орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Туркменией.