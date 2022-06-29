Путин подарил экс-президенту Туркмении сабли и шахматы на 65-летие

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Владимир Путин привез бывшему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника в честь 65-летия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, шахматы изготовили златоустовские мастера. Путин также вручил одну новую и одну старую сабли.

"Скульптуру "Возвращающийся наездник" – то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере", – отметил Песков.

Ранее Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. В президентском указе отмечается, что туркменский лидер награжден орденом "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".

