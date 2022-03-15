Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Сердар Бердымухамедов победил на президентских выборах в Туркмении, набрав 72,97% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК страны.

До этого он занимал должность заместителя председателя кабинета министров страны. Кроме того, он является сыном действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Инаугурация нового главы Туркменистана состоится 19 марта.

Досрочные президентские выборы состоялись 12 марта. На должность претендовали девять человек, выдвинутых тремя политическими партиями и инициативными группами граждан.

Ранее стало известно, что президентом Венгрии впервые стала женщина. Парламент страны избрал на этот пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак. За нее на заседании 10 марта проголосовали 137 из 199 депутатов.

