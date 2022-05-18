Путин наградил президента Туркмении Бердымухамедова орденом Дружбы

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Владимир Путин подписал указ о награждении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В президентском указе отмечается, что туркменский лидер награжден орденом "за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном".

15 марта Сердар Бердымухамедов одержал победу на президентских выборах в Туркмении, набрав 72,97% голосов избирателей. До этого он занимал должность заместителя председателя кабинета министров страны. Кроме того, он является сыном предыдущего президента Гурбангулы Бердымухамедова.