Путин присвоил звание Героя Труда РФ дирижеру Юрию Башмету

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Владимир Путин присвоил художественному руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрию Башмету за особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда РФ, сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, звание Героя Труда РФ присвоено первому заместителю научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н. Л. Духова Юрию Бармакову, обозревателю "Российской газеты" Ирине Краснопольской, дояру якутского кооператива "Крестях" Владимиру Михайлову и заместителю гендиректора – директору филиала компании "Сухой" КнААПО Александру Пекаршу.

Почетного знака РФ "За успехи в труде" удостоились коллективы АО "Аппатит", Калининградского янтарного комбината, Пензенского производственного объединения "Электроприбор", а также коллектив Чепецкого механического завода и Тверского вагоностроительного завода.

Ранее Юрий Башмет удостоился награды "За поддержку классического искусства".

