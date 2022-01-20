Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда

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Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание Миллеру присвоили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года. Он также обладает орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степеней, медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед страной и народом.

Звание присвоили Виктору Полякову, заместителю гендиректора – управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн". Помимо этого, звание получил Мурад Кажлаев – художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей и другие.

