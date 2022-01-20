Путин присвоил главе "Газпрома" звание Героя Труда

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе "Газпрома" Алексею Миллеру. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Звание Миллеру присвоили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года. Он также обладает орденами "За заслуги перед Отечеством" I и IV степеней, медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.
Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед страной и народом.
Звание присвоили Виктору Полякову, заместителю гендиректора – управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн". Помимо этого, звание получил Мурад Кажлаев – художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: