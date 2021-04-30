Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед страной и народом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Звание присвоили Виктору Полякову, заместителю гендиректора – управляющему директору ПАО "ОДК-Сатурн". Помимо этого, звание получил Мурад Кажлаев – художественный руководитель и директор дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей, Геннадий Антохин – капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО "Дальневосточное морское пароходство" во Владивостоке, Александр Бондаренко – тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова, а также Людмила Суслякова – машинист крана доменного цеха акционерного общества "Евраз ЗСМК" в Кузбассе.
Герой Труда Российской Федерации является высшим званием и государственной наградой РФ, а также высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий "Заслуженный артист РФ" актерам Московского театра "Ленком Марка Захарова" Олесе Железняк и Игорю Миркурбанову.
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