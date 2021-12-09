Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

19:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.
Мэр напомнил, что уже второй год россияне борются с пандемией. По его словам, в этот период важно обеспечивать здоровье людей и оказывать медицинскую помощь каждому, кто попал в сложную ситуацию.
"Очень важно в этот период оказывать помощь, обеспечить гарантированную помощь, но и продолжать жить, продолжать работать, строить, творить, жить нормальной жизнью, и город живет нормальной жизнью. Во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам – людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее нашей Москвы, благодаря которым наш город по-прежнему великий и по-прежнему любим москвичами. Вы вкладываете свое сердце и душу в свою работу и наш город", – отметил градоначальник.
Собянин вручил ордена Почета, Дружбы, "Родительская слава", а также медали орденов "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль "За спасение погибавших", а также знаки отличия "За заслуги перед Москвой", "За безупречную службу городу Москве" XXX лет, "За безупречную службу городу Москве" L лет.
Кроме того, некоторые москвичи были удостоены званий заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник здравоохранения РФ, заслуженный строитель РФ, почетный работник транспорта и связи города Москвы, почетный работник культуры города Москвы.
Советник президента негосударственного некоммерческого благотворительного фонда "Фонд ветеранов – строителей Москвы" Андрей Шрейбер был удостоен благодарности мэра.
"Я являюсь почетным строителем Москвы, поэтому с особым удовольствием наблюдаю за тем, что происходит в Москве по линии строительства. Два дня назад вы открыли сразу 10 станций метрополитена. Ни в одной стране мира нет таких темпов, нет таких объемов при строительстве метро. <…> Строители сегодня в Москве стали локомотивом развития города", – подчеркнул он.
Ранее Собянин открыл выставку "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы. Мэр отметил, что в подготовке новой экспозиции приняли участие множество специалистов и волонтеров, а также федеральный и столичный музеи Победы. По словам Собянина, выставка призвана рассказать людям об историческом значении Битвы за Москву, которое часто недооценивается.
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