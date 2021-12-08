Резервные коронавирусные госпитали должны быть в высокой степени готовности – Собянин

19:30
Столичные резервные коронавирусные госпитали должны всегда быть в высокой степени готовности к работе, заявил Сергей Собянин во время осмотра ремонта корпуса одной из таких больниц в культурно-выставочном центре "Сокольники".
"Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих госпиталей. Одно из таких направлений модернизации – это создание дополнительного реанимационного коечного фонда", – сказал мэр.
По словам Собянина, формирование дополнительного коечного фонда необходимо для освобождения как можно большего количества мест в медучреждениях, оказывающих плановую медицинскую помощь. Он отметил, что в корпусе "Д" центра "Сокольники" будет создан реанимационный центр на 222 койки, что сделает его одним из самых крупных в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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