Резервные коронавирусные госпитали должны быть в высокой степени готовности – Собянин

Столичные резервные коронавирусные госпитали должны всегда быть в высокой степени готовности к работе, заявил Сергей Собянин во время осмотра ремонта корпуса одной из таких больниц в культурно-выставочном центре "Сокольники".

"Готовность резервных госпиталей должна быть всегда на высоком уровне. Более того, мы, пользуясь возможностью, занимаемся постоянной модернизацией этих госпиталей. Одно из таких направлений модернизации – это создание дополнительного реанимационного коечного фонда", – сказал мэр.

По словам Собянина, формирование дополнительного коечного фонда необходимо для освобождения как можно большего количества мест в медучреждениях, оказывающих плановую медицинскую помощь. Он отметил, что в корпусе "Д" центра "Сокольники" будет создан реанимационный центр на 222 койки, что сделает его одним из самых крупных в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.