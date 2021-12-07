Собянин подписал закон о бюджете на 2022–2024 годы

17:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В 2022 году дефицит бюджета столицы составит 372 миллиарда рублей. При этом доходы будут на уровне 3,26 триллиона рублей, а расходы – 3,63 триллиона рублей.
Ожидается, что в 2023 году общий объем доходов бюджета Москвы составит 3 443 979 776 300 рублей, а в 2024 году – 3 636 976 740 400 рублей.
"(Утвердить. – Прим. ред.) общий объем расходов бюджета города Москвы на 2023 год в сумме 3 731 955 820,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 93 297 859,6 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 3 862 071 547,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 193 101 428,9 тысячи рублей", – говорится в документе.
Также из документа следует, что дефицит бюджета города Москвы на 2023 год составит 287 976 044 400 рублей, а на 2024 год – 225 094 806 900 рублей.
Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В главном финансовом документе страны заложен профицит бюджета в 2022 году в размере 1% ВВП, в 2023 году – в размере 0,2% ВВП, а также дефицит в объеме 0,3% ВВП в 2024 году.
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