Чубайс предсказал масштабную трансформацию экономики РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В ближайшие 30 лет российскую экономику ожидает масштабная трансформация. Она будет осуществлена в рамках энергоперехода и затронет все виды бизнеса, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Он отметил, что сегодняшнее поколение стало свидетелем информационной революции, которая полностью изменила экономику и быт людей. Чубайс выразил уверенность, что в настоящий момент РФ находится на пороге подобного процесса в сфере энергии.
"Речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес", – цитирует его РИА Новости.
При этом Чубайс подчеркнул, что РФ уязвима для этих изменений, так как энергетика является особым аспектом для страны.
"У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно", – добавил он.
В то же время Чубайс выразил мнение, что Россия обладает колоссальными возможностями. По его словам, энергетический переход сможет открыть возможности для созданий таких отраслей, которых в настоящее время вовсе не существует.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к переходу на новую энергетику из-за падения мирового спроса на углеводороды.
Он отметил, что многие страны, в том числе ЕС, Япония и Китай, уже заявили о намерении добиться углеродной нейтральности к середине XXI века. Они планируют сделать это за счет постепенной замены угля, нефти и газа на возобновляемые источники энергии.
Россия уже утвердила концепцию развития водородной энергетики на ближайшие 3 года. В стране будут созданы профильные кластеры и реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода.
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