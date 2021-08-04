Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о формировании новой мировой элиты в связи с технологической революцией. Об этом сообщает РБК.
Специалист заявил, что предполагаемые изменения сравнимы с процессами, которые происходили в мире с конца XVIII по начало XIX веков.
"Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом", – уточнил Чубайс.
По мнению эксперта, в ближайшее десятилетие страны перегруппируются и сформируют новую элиту – вероятно, с учетом XXII века.
В письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы Чубайс указал на то, что предстоящие изменения могут стать для экономики России "уникальным ударом". Одновременно с этим у страны могут появится и новые возможности.
Ранее сообщалось, что российское правительство создаст рабочие группы по адаптации экономики страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Курировать направление будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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