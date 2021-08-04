Власти начали подготовку к переходу на альтернативные энергоносители – СМИ

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Российское правительство создаст рабочие группы по адаптации экономики страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В материале говорится, что курировать направление будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Перед рабочими группами стоит задача разработать сценарии реформ и определить их риски.

Уточняется, что им предстоит подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

В рамках разработки проектов также распределена ответственность между министерствами за климатическую и научную сферы, реструктуризацию предприятий и работу с регионами, говорится в материале.

Уточняется, что под глобальным энергетическим переходом подразумевается постепенный переход от производства и потребления ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, атомной энергетике.

Ранее Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Закон направлен на урегулирование в стране хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.

Весной в ходе саммита по вопросам климата Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.

