Чубайс выступил против раздачи предприятиям "зеленых сертификатов"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс раскритиковал идею выдачи "зеленых сертификатов" для предприятий. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Данные документы должны подтверждать, что организации потребляют энергию из низкоуглеродных источников. Как заявил Чубайс, организации не смогут использовать бесплатно полученные сертификаты в Евросоюзе для снижения углеродного налога. Дело в том, что цель данного сбора – снижение негативного воздействия на экологию.
"Уже на этом исходном уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов", – отметил специалист.
В РФ ранее представили проект об обращении "зеленых сертификатов". Такой документ предлагается выдавать по факту производства электроэнергии на основе возобновляемых источников, при этом речь идет о праве, а не обязанности.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны будут активно решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса. В частности, в Новокузнецке, согласно федеральной программе, к 2024 году необходимо на 20% снизить объем вредных выбросов.
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