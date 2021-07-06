Путин пообещал, что власти будут решать проблемы качества воздуха в городах Кузбасса

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Власти займутся решением острых проблем экологии в городах Кузбасса. Такое заявление сделал Владимир Путин на торжествах по случаю 300-летия образования региона.
"Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", – цитирует главу государства ТАСС.
Президент уточнил, что Новокузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен уменьшиться минимум на 20%. Подобные задачи будут решаться и в отношении других городов региона.
Ранее сообщалось, что грязный воздух может ухудшить работу мозга пожилых людей. В исследовании участвовали около тысячи женщин и мужчин 70 лет и старше. Ученые оценивали качество воздуха в регионах, в которых проживали испытуемые, а затем с помощью специализированных тестов отслеживали динамику изменения их интеллектуальных способностей.
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