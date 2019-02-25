В Кузбассе завели дело после жалобы на черный снег

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о загрязнении окружающей среды после жалобы местной жительницы на выпавший "черный снег", сообщает РИА Новости.

По словам жительницы Киселевска, в городе выпало огромное количество угольной пыли. В ходе доследственной проверки предварительно установлено предприятие, которое стало источником загрязнения атмосферы.

Также специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Они установили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ более чем в два раза.

Возбуждено уголовное дело по статье "Загрязнение атмосферы". По этой статье в качестве наказания грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Также возможны исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев.