Грязный воздух может ухудшить работу мозга пожилых людей

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Ученые из Китая и США выяснили, что загрязненный воздух может временно ухудшать умственные способности пожилых людей. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Nature Aging.
В исследовании участвовали около тысячи бабушек и дедушек 70 лет и старше. Ученые оценивали качество воздуха в регионах, в которых проживали испытуемые, а затем с помощью специализированных тестов отслеживали динамику изменения их интеллектуальных способностей.
Негативный эффект заметен даже при непродолжительном контакте, подчеркивают медики. "Мы обнаружили, что не только долгое, но и кратковременное пребывание в воздушной среде с относительно высокой концентрацией частиц пепла и токсичных веществ заметно ухудшает умственные способности у пожилых людей", – говорится в материале.
Кроме того, выяснилось, что спустя примерно месяц после контакта с грязным воздухом острота ума и память пожилых людей приходила в норму. У испытуемых, принимавших в период исследования нестероидные обезболивающие, негативный эффект практически не наблюдался. Ученые предположили, что это обусловлено их противовоспалительным действием. Также препараты нармализуют кровообращение в мозге при возникновении нарушений связанных с плохим воздухом.
Другое исследование здоровья пожилых провели в США. Американские ученые выяснили, как физическая активность влияет на слух. Так, у добровольцев в возрасте от 60 до 69 лет, ведущих малоподвижный образ жизни, диагностировали абсолютную глухоту, тогда как у тех, кто проявлял хоть какую-то активность, слух был заметно острее.
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