Стало известно, что приводит к потере слуха у пожилых людей

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Ученые из Балтимора выяснили, что к снижению слуха у пожилых людей может привести малоподвижный образ жизни, сообщает Pravda.Ru.
Эти выводы сделаны специалистами на основе изученных данных 291 человека. У многих добровольцев в возрасте от 60 до 69 лет, которые вели малоподвижный образ жизни, была диагностирована глубокая глухота. Более острый слух был у тех, у кого была хотя бы небольшая физическая нагрузка, отметили специалисты.
Для доказательства данной взаимосвязи планируется провести еще ряд дополнительных исследований. Эксперты уже сейчас советуют людям пожилого возраста больше времени проводить на прогулке.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес рассказал, что коронавирусная инфекция может вызвать проблемы со слухом. Главным образом это касается пациентов с тяжелой формой течения заболевания, которые находились как в реанимации, так и на стационарном лечении.
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