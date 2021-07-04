Москва вошла в список мировых лидеров по экологии и созданию общественных пространств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва стала одним из мировых лидеров в списке мегаполисов по экологической обстановке и развитию общественных пространств, который составила международная аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Москва, по оценкам экспертов BCG, вышла на первое место в категории "Общественные пространства", а также получила высокий балл в сфере экологии среди 16 ведущих мегаполисов мира. Эксперты также отметили, что в столице наблюдается рост продолжительности жизни, активная климатическая повестка и относительно низкая загрязненность воздуха", – заявил Бочкарев.
Он отметил, что столичное правительство фокусирует значительные усилия на развитии общественных пространств.
"Особое значение имеют набережные как места отдыха и проведения досуга. Сегодня 72 километра набережных Москвы-реки благоустроены и доступны для москвичей. Эта работа будет продолжена. В планах на ближайшие три года – привести в порядок еще 120 километров набережных, сформировать около 40 общественных зон, построить и реконструировать 16 мостов", – добавил вице-мэр.
Ранее международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование "Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет" и выявила, что Москва является одним из лидеров среди столиц Европы в сфере охраны исторических памятников.
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