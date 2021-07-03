Москва вошла в топ-5 мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва, согласно данным исследования международной компании BCG, вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Москва вышла на третье место среди мегаполисов мира по доле довольных своей жизнью горожан после Нью-Йорка и Лондона. Это, конечно, результат работы правительства Москвы не только в части строительства, но во всех сферах – здравоохранении, образовании, благоустройстве территорий, создании систем безопасности", – приводит слова Бочкарева ТАСС.
Он отметил, что российская столица набрала 62 балла, всего рассматривалось 16 городов, в том числе девять мировых столиц, сопоставимых с Москвой.
"В рамках исследования эксперты BCG проанализировали более 3 миллионов ответов, полученных в ходе опроса 25 тысяч жителей всех 16 городов. Это говорит о том, что москвичи поддерживают основные аспекты реализуемой градостроительной политики и позитивно оценивают изменения, происходящие в городе", – рассказал заммэра.
Бочкарев подчеркнул, что в Москве ведется масштабная работа по улучшению транспортной ситуации, строятся новые линии и станции метро, дороги. При этом все виды транспорта интегрируются в единую сеть для удобства жителей российской столицы.
Ранее сообщалось, что Москва попала в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования Cities of Choice. Рейтинг подготовили в Boston Consulting Group, проанализировав 16 крупнейших городов мира.
Лондон и Москва получили больше всего баллов в категории "Качество жизни". При этом показатель "Общественные зоны" для российской столицы все-таки оказался выше. Москва стала четвертой по скорости изменений городе. Лидерами по этому признаку стали Шанхай, Пекин и Сингапур. Также Москву высоко оценили по показателям образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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