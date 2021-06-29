Москва заняла пятое место по количеству розничных магазинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва стала пятой среди крупных мировых мегаполисов по количеству розничных магазинов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса экономической политики столицы.

Уточняется, что лидером рейтинга стал Буэнос-Айрес. Москве по данному показателю удалось обойти Лондон, Нью-Йорк и Сеул.

По данным Росстата, за 10 лет ежегодный объем продаж стационарной розничной торговли в столице увеличился в два раза, достигнув в 2020 году 4,8 триллиона рублей.

"По итогам прошлого года, как отмечают специалисты Аналитического центра Москвы, на топ-5 наиболее популярных торговых сетей города пришлось 34,5% от общей выручки таких магазинов", – говорится в сообщении.

Ранее Москва стала первой в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленном Высшей школой экономики. Эксперты проанализировали данные по итогам 2018 и 2019 годов.