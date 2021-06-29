Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:28

Москва заняла пятое место по количеству розничных магазинов

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва стала пятой среди крупных мировых мегаполисов по количеству розничных магазинов. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса экономической политики столицы.

Уточняется, что лидером рейтинга стал Буэнос-Айрес. Москве по данному показателю удалось обойти Лондон, Нью-Йорк и Сеул.

По данным Росстата, за 10 лет ежегодный объем продаж стационарной розничной торговли в столице увеличился в два раза, достигнув в 2020 году 4,8 триллиона рублей.

"По итогам прошлого года, как отмечают специалисты Аналитического центра Москвы, на топ-5 наиболее популярных торговых сетей города пришлось 34,5% от общей выручки таких магазинов", – говорится в сообщении.

Ранее Москва стала первой в рейтинге инновационного развития субъектов России, подготовленном Высшей школой экономики. Эксперты проанализировали данные по итогам 2018 и 2019 годов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать