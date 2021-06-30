Москва вошла в тройку мегаполисов мира по привлекательности для жителей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российская столица попала в тройку наиболее привлекательных для жителей мегаполисов мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Cities of Choice. Рейтинг подготовили в Boston Consulting Group, проанализировав 16 крупнейших городов мира.

Лондон и Москва получили больше всего баллов в категории "качество жизни". При этом показатель "общественные зоны" для российской столицы все-таки оказался выше.

Москва стала четвертой по скорости изменений городе. Лидерами по этому признаку стали Шанхай, Пекин и Сингапур.

Также Москву высоко оценили по показателям образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Организаторам исследования удалось выявить ряд трендов, характерных для всех городов и связанных с пандемией COVID-19. Так, стала активно развиваться онлайн-торговля, а безналичные платежи оказались более востребованы. Также улучшилось состояние окружающей среды и снизился уровень преступности.

Одновременно с этим в большинстве городов стало меньше возможностей для посещения общественных пространств, развлечений, ухудшились возможности для взаимодействия между жителями и влияния на происходящее.

В числе аутсайдеров Москва оказалась в категории "отношения с властью". Хуже дела обстоят лишь в Шанхае, Берлине, Пекине, Токио, Мехико и Сан-Паулу. Вместе с тем ситуация в Москве, Шанхае и Пекине постепенно выправляется.

"Москва сейчас является самым быстроразвивающимся мегаполисом северного и западного мира. Быстрее, может быть, развиваются только отдельные китайские города, но их вообще тяжело сравнивать", – подчеркнул управляющий партнер Colliers Николай Казанский.

Ранее сообщалось, что Москва стала пятой среди крупных мировых мегаполисов по количеству розничных магазинов. Лидером рейтинга стал Буэнос-Айрес. Российской столице по данному показателю удалось обойти Лондон, Нью-Йорк и Сеул.

