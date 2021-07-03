В столице к 2024 году планируют построить еще около 300 соцобъектов

11:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице с 2011 года было построено свыше 700 социальных объектов, а к 2024 году планируется построить еще почти 300, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на главу Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
"Еще 276 социальных объектов мы планируем построить к 2024 году. Таким образом, общее количество возведенных социальных объектов с 2011 по 2024 год достигнет тысячной отметки", – заявил Бочкарев.
По его словам, Москва уже сейчас занимает второе место по качеству жизни среди мегаполисов мира, согласно исследованию международной компании Boston Consulting Group (BCG).
"Комплексный подход к развитию территорий позволил Москве стать сегодня одним из самых удобных и комфортных мегаполисов мира", – подчеркнул Бочкарев.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала года введено в эксплуатацию 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилых 2,5 миллиона "квадратов".
Глава Стройкомплекса также подчеркнул, что застройка в Москве проводится в соответствии с принципами комплексного развития территорий, то есть одновременно с жилыми объектами, возводятся строения социальной и коммерческой инфраструктуры.
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