Заммэра заявил, что с начала года в Москве построено 5,4 млн кв метров недвижимости

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве с начала года введено в эксплуатацию 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых жилых 2,5 миллиона "квадратов". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

"Таким образом, мы уже более половины годового плана выполнили, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности", – отметил Бочкарев.

Глава Стройкомплекса также подчеркнул, что застройка в Москве проводится в соответствии с принципами комплексного развития территорий, то есть одновременно с жилыми объектами, возводятся строения социальной и коммерческой инфраструктуры.

Бочкарев напомнил, что всего к вводу в этом году планируется 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее глава строительного концерна "Крост" Алексей Добашин заявил на МУФ-2021, что к строительству многофункционального комплекса с жилыми небоскребами, спроектированного британским бюро Zaha Hadid Architects, приступят в конце 2023 года.

