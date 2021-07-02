Строительство жилых небоскребов по проекту бюро Zaha Hadid начнется в Москве в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

К строительству многофункционального комплекса с жилыми небоскребами, спроектированного британским бюро Zaha Hadid Architects, приступят в конце 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы строительного концерна "Крост" Алексея Добашина.

"В конце 2022 года мы должны получить заключение экспертизы. Это самое важное. После этого – еще ряд дополнительных действий, и в конце 2023 года начнется строительство, но будет идти очень быстро", – заявил он на МУФ-2021.

Также он добавил, что для строительства этого объекта концерном разрабатываются специальные технологические решения. Например, девелопер намерен синхронизировать в единой системе информационного моделирования работу изготовителей строительных конструкций.

"Больше 50% этих зданий будет изготовлено индустриальным способом на наших заводах. Мы создадим новый бренд, IMC – Industrial monolit construction. В строительстве слишком много ручного труда, это один из выводов пандемии, причем в условиях дефицита рабочей силы страдает качество", – отметил Добашин.

По словам девелопера, под строительство будет привлечено не менее 10 миллиардов рублей проектного финансирования

Проект всемирно известного британского бюро Zaha Hadid Architects презентовали на Московском урбанистическом форуме. Его возведение планируется реализовать в рамках многофункционального жилого кластера Union Park в 82-м квартале Хорошёво-Мнёвников.

Проект предстанет в виде пяти разновысотных башен в стиле бионической архитектуры, максимальной высотой до 200 м, на общем многоуровневом озелененном стилобате. Площадь нежилых помещений составит 86 тысяч квадратных метров и рассчитана на 2 тысячи рабочих мест. Объем жилья составит 184 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что еще 144 километра набережных планируется благоустроить в Москве к 2023 году. Об этом сообщил в презентации к выступлению главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме.

