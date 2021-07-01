К 2023 году в Москве планируют обустроить еще 144 км набережных

Еще 144 километра набережных планируется благоустроить в Москве к 2023 году. Об этом сообщил в презентации к выступлению главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Московском урбанистическом форуме.

Судя по материалам презентации, в Москве уже обустроено более 91,3 километра набережных, а еще 144,1 километра планируется благоустроить.

Так, к 2023 году в общей сложности будет облагорожено более 235 километров набережных.

"В работе уже находится важная часть водной системы Москвы – Химкинское водохранилище с каналом имени Москвы, который соединяет Москву-реку с Волгой", – подчеркнул архитектор во время выступления на форуме.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года в Москве могут ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

