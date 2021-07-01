Оплату проезда в метро Москвы с помощью Face Pay планируют запустить осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оплату проезда в столичном метро с помощью биометрии лица (технологии Face Pay) планируют запустить осенью. Об этом сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.

"Уже осенью готовы запустить этот продукт, где проход в метро будет по лицевой биометрии", – сказал он.

Костин отметил, что в дальнейшем технология Face Pay может быть использована в других сферах жизни, например при посещении театров, музеев и выставок.

"Это серьезно сократит очереди и повысит уровень безопасности людей", – пояснил он.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до конца текущего года на всех станциях московского метро планируют запустить оплату проезда с помощью технологии Face Pay.

Ликсутов добавил, что технологию уже тестируют на ряде станций подземки. По его словам, участники испытаний оставили свои биометрические данные и привязали банковскую карту.

