Оплату проезда в метро Москвы с помощью Face Pay планируют запустить осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оплату проезда в столичном метро с помощью биометрии лица (технологии Face Pay) планируют запустить осенью. Об этом сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на Московском урбанистическом форуме.
"Уже осенью готовы запустить этот продукт, где проход в метро будет по лицевой биометрии", – сказал он.
Костин отметил, что в дальнейшем технология Face Pay может быть использована в других сферах жизни, например при посещении театров, музеев и выставок.
"Это серьезно сократит очереди и повысит уровень безопасности людей", – пояснил он.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до конца текущего года на всех станциях московского метро планируют запустить оплату проезда с помощью технологии Face Pay.
Ликсутов добавил, что технологию уже тестируют на ряде станций подземки. По его словам, участники испытаний оставили свои биометрические данные и привязали банковскую карту.
На всех станциях метро Москвы до конца года запустят Face Pay
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