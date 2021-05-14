На всех станциях метро Москвы до конца года запустят Face Pay

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На всех станциях столичного метро до конца 2021 года планируют запустить оплату проезда с помощью технологии Face Pay. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет РИА Новости.

"До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", – сказал он.

Ликсутов добавил, что технологию уже несколько месяцев тестируют на ряде станций московского метро.

"Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются", – пояснил он.

Заммэра рассказал, что Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным.

Ранее Сергей Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка". По его словам, они заключаются в возможности записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами городского транспорта и оплачивать проезд электронным кошельком.