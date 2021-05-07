Собянин рассказал о преимуществах карты "Тройка"

17:46
Фото: vk.com/mossobyanin
Главными преимуществами карты "Тройка" являются возможность записать на нее любой тип билета, пересаживаться между всеми видами городского транспорта и оплачивать проезд электронным кошельком. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мэр рассказал, что в планах на 2021 год запуск виртуальной "Тройки" для смартфонов, которая избавит пассажиров от необходимости носить с собой пластиковую карту.
"Также тестируем оплату проезда по лицу пассажира – Face Pay, работаем над концепцией MaaS – единой подпиской на разные виды транспорта, включая такси, каршеринг, велосипеды и самокаты, по выгодным ценам", – сообщил Собянин.
Он отметил, что еще в прошлом году на крупнейшей профильной международной премии Transport Ticketing Global "Тройка" была признана самой умной билетной системой в мире. Единственное, что вызывает легкую ностальгическую грусть – уход эпохи счастливых билетиков, добавил мэр.
Ранее градоначальник рассказал о Wi-Fi в городском транспорте. Собянин обратил внимание на то, что Москва задала тренд для других мировых столиц, предоставив пассажирам бесплатную беспроводную сеть в транспорте.
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