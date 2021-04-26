Собянин рассказал о Wi-Fi в городском транспорте Москвы

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В наземном городском транспорте столицы вновь заработал Wi-Fi. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Этой весной в наземный городской транспорт вернулся Wi-Fi – мы меняли провайдера и улучшали качество интернета. Теперь сеть MT_FREE работает на 32 магистральных маршрутах – это более 1 100 автобусов и трамваев", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что в метро основной этап обновления Wi-Fi завершился еще в прошлом году.

"Максимально доступная скорость интернета в подземке теперь более 200 Мбит/сек. Можно смотреть видео, слушать музыку и общаться онлайн даже в часы пик", – написал Собянин.

Оборудование в новые составы метро "Москва 2020" и МЦД "Иволга" устанавливается еще на заводе, что позволяет быстрее запустить их на линии, рассказал мэр.

Градоначальник обратил внимание на то, что Москва задала тренд для других мировых столиц, предоставив пассажирам бесплатную беспроводную сеть в городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в 2020 году москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi более 130 миллионов раз. Чаще всего бесплатным городским интернетом пользовались на Манежной, Пушкинской, Арбатской, Хитровской площадях.