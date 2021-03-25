В Москве на 32 наземных маршрутах заработал бесплатный Wi-Fi

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На 32 наземных маршрутах столичных автобусов и трамваев заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

"Ловите MT_FREE уже на 1 100 автобусах и трамваях. Переподключаться не придется. Соединение бесшовное, а значит, при первом подключении сеть запоминает ваши контактные данные и больше их не запрашивает − доступ в интернет быстрее и удобнее", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году бесплатный интернет убрали из наземного транспорта, чтобы поработать над улучшением качества связи.

Из всех провайдеров был выбран "МаксимаТелеком". Теперь интернет работает на скорости 10 Мбит/с.

Ранее сообщалось, что москвичи и гости столицы подключились к городской сети Wi-Fi в 2020 году свыше 130 миллионов раз. Чаще всего бесплатным городским интернетом пользовались на Манежной, Пушкинской, Арбатской, Хитровской площадях.