Еще 24 станции метро планируют открыть в Москве до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца 2023 года в Москве могут ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"У нас стоит задача до конца 2023 года ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро, 20 из них находятся в активной стадии строительства, остальные мы готовим к возведению. Строительство метро является ключевой программой Стройкомплекса Москвы, потому что именно внеуличный пассажирский транспорт позволяет нам эффективно обеспечивать передвижение людей по городу", – сказал вице-мэр на X Московском урбанистическом форуме.
Бочкарев напомнил, что с 2011 года в городе построили 177 километров линий метро, 90 станций метро и МЦК, 11 электродепо.
Ранее заммэра сообщил, что 90 процентов москвичей должны быть обеспечены метро в шаговой доступности. По его словам, приоритетным направлением развития транспортной инфраструктуры в городе остается строительство метро.
Он также заявил, что единый транспортный каркас Москвы может быть сформирован до 2024 года.
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