Москва онлайн: как сделать столицу привлекательной для туристов

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3 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности. – Прим. ред.) москвича. Как вовлечь горожан в продвижение имиджа города?".

О том, что поможет столице завоевать сердца тревел-блогеров и туристов, расскажут:



писатель и продюсер Александр Цыпкин;

журналист и москвовед Владимир Раевский;

руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии "Город +1" Анастасия Попова";

основатель Российского ресторанного фестиваля, ресторанного медиа "Сысоев FM", гида GreatList.ru Александр Сысоев;

креативный директор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Сергей Мешалкин.