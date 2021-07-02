Москва онлайн: как сделать столицу привлекательной для туристов

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3 июля в рамках Московского урбанистического форума состоится дискуссия "NPS (Net Promoter Score или индекс потребительской лояльности. – Прим. ред.) москвича. Как вовлечь горожан в продвижение имиджа города?".
О том, что поможет столице завоевать сердца тревел-блогеров и туристов, расскажут:
- писатель и продюсер Александр Цыпкин;
- журналист и москвовед Владимир Раевский;
- руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии "Город +1" Анастасия Попова";
- основатель Российского ресторанного фестиваля, ресторанного медиа "Сысоев FM", гида GreatList.ru Александр Сысоев;
- креативный директор АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Сергей Мешалкин.
Смотрите трансляцию 3 июля в 16:40 на этой странице или на портале Москва онлайн
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