Москва стала одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование "Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет" и выявила, что Москва является одним из лидеров среди столиц Европы в сфере охраны исторических памятников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
В рамках проекта специалисты сравнивали параметры, касающиеся охраны исторических зданий, в Москве, Лондоне, Париже, Берлине и Риме за пятилетний период.
"Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций, контроль сохранности памятников, общее число и ежегодный прирост объектов культурного наследия", – объяснила заммэра столицы Наталья Сергунина.
В частности, столица является лидером по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия. С 2015 по 2019 год город выделил более 1,4 миллиарда евро на данную задачу (Париж выделил – 581,8 миллиона евро, Рим – 211,5 миллиона евро).
Российская столица также лидирует по приросту количества объектов культурного наследия. За пять лет их в городе стало на 504 больше, в Лондоне – на 358, в Берлине – на 102.
Уточняется, что Москву, Лондон и Париж отметили в подходе к охране данных объектов. При этом очный мониторинг ведется только в России. Кроме того, в Москве отлажена система привлечения горожан к вопросу сохранения исторических объектов через цифровые платформы и приложения.
В Москве более половины (65 процентов) культурных объектов принадлежат государству. В Париже, Лондоне и Берлине 90 процентов объектов являются частной собственностью.
Также Москва лидирует по количеству исторических усадебных комплексов, фортификационных сооружений и охраняемых парков. Российская столица занимает второе после Рима место по числу памятников археологии.
Ранее сообщалось, что Москва, согласно данным исследования международной компании BCG, вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан.
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