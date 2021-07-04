Москва стала одним из лидеров в Европе по сохранению культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела исследование "Наследие в большом городе: сравнительный анализ деятельности в сфере охраны культурно-исторического наследия пяти европейских столиц за последние пять лет" и выявила, что Москва является одним из лидеров среди столиц Европы в сфере охраны исторических памятников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта специалисты сравнивали параметры, касающиеся охраны исторических зданий, в Москве, Лондоне, Париже, Берлине и Риме за пятилетний период.

"Как видно из исследования, Москва занимает лидирующие позиции по всем основным пунктам, включая объем городских инвестиций, контроль сохранности памятников, общее число и ежегодный прирост объектов культурного наследия", – объяснила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В частности, столица является лидером по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия. С 2015 по 2019 год город выделил более 1,4 миллиарда евро на данную задачу (Париж выделил – 581,8 миллиона евро, Рим – 211,5 миллиона евро).

Российская столица также лидирует по приросту количества объектов культурного наследия. За пять лет их в городе стало на 504 больше, в Лондоне – на 358, в Берлине – на 102.

Уточняется, что Москву, Лондон и Париж отметили в подходе к охране данных объектов. При этом очный мониторинг ведется только в России. Кроме того, в Москве отлажена система привлечения горожан к вопросу сохранения исторических объектов через цифровые платформы и приложения.

В Москве более половины (65 процентов) культурных объектов принадлежат государству. В Париже, Лондоне и Берлине 90 процентов объектов являются частной собственностью.



Также Москва лидирует по количеству исторических усадебных комплексов, фортификационных сооружений и охраняемых парков. Российская столица занимает второе после Рима место по числу памятников археологии.

Ранее сообщалось, что Москва, согласно данным исследования международной компании BCG, вошла в топ-5 рейтинга мегаполисов по доле довольных качеством жизни горожан.

