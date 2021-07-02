Фото: duma.gov.ru
Владимир Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон направлен на урегулирование в стране хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов. Также документ вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и других экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.
Согласно закону, юридические лица и индивидуальные предприниматели получают право осуществлять климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения.
В апреле в ходе саммита по вопросам климата Владимир Путин выступил с предложением организовать широкое международное сотрудничество в области контроля и мониторинга всех видов вредных выбросов в атмосферу. Он также пригласил все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям и сообща инвестировать в климатические проекты.
В ноябре прошлого года Путин поручил правительству РФ сократить количество выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Он также поручил продумать стратегию развития страны с низким уровнем выброса парниковых газов до 2050 года.
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