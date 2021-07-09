Минприроды внесет в КоАП новые штрафы за загрязнение воздуха

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Минприроды России подготовило законопроект "О внесении изменений в КоАП", который предусматривает ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов, загрязняющих воздух. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Например, отвечать по закону нужно будет за отказ в представлении сведений для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха или за отказ в разработке и реализации планов по достижению квот", – сообщили в пресс-службе Минприроды.
В материале говорится, что за нарушение правил должностных лиц предлагается штрафовать на 20 тысяч рублей, ИП и юрлиц – на 200 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф составит до 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что грязный воздух может ухудшить работу мозга пожилых людей. В исследовании участвовали около тысячи женщин и мужчин 70 лет и старше. Ученые оценивали качество воздуха в регионах, в которых проживали испытуемые, а затем с помощью специализированных тестов отслеживали динамику изменения их интеллектуальных способностей.
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