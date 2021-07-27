Климатолог предупредил об угрозе затопления двух российских городов

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Подъем уровня Мирового океана, которым сопровождается глобальное потепление, может стать причиной затопления Санкт-Петербурга и Архангельска. Об этом в беседе с Ura.ru заявил директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.

"Проблема подъема Мирового океана – это проблема XXII века. По худшим оценкам, подъем может быть 3–5 метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие?" – сказал он.

Между тем ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов считает, что катастрофу возможно избежать. Однако это зависит от того, как будут решаться вопросы глобального потепления и сокращаться выбросы парниковых газов.

Ранее он рассказал что за последние 50 лет рост глобальной температуры составил всего один градус, однако этого изменения было достаточно, чтобы привести к участившимся случаям ураганов, засухи, наводнений и лесных пожаров.

При этом возможны и более серьезные аномалии. Например, изменение океанических течений может спровоцировать похолодание более чем на 10 градусов в некоторых регионах планеты. По мнению эксперта, это приведет к тотальной эвакуации населения части стран и экономическим потерям в размере сотен триллионов долларов.

