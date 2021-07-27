Климатолог допустил массовую эвакуацию населения целых стран

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского федерального исследовательского центра РАН Алексей Карнаухов рассказал, к чему могут привести глобальные климатические изменения. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
По его словам, современные государства все чаще обсуждают вопросы климата и способы избежать его глобальных изменений. На последнем саммите по этой теме было принято решение до 2050 года полностью отказаться от углеводородов, выделяющих огромные объемы парниковых газов.
Такая резкая озабоченность климатом, по словам климатолога, связана со сменой власти в США. Он отметил, что политики начали осознавать всю опасность климатических изменений.
"Сегодня консенсус мировых держав заключается в том, что нужно остановить рост глобальной температуры. Иначе он примет необратимый характер, и мы уже никак не сможем его остановить", – уточнил Карнаухов.
Ученый пояснил, что за последние 50 лет рост глобальной температуры составил 1 градус, однако такое изменение привело к участившимся случаям ураганов, засухи, наводнений и лесных пожаров.
При этом климатолог не стал отрицать возможность более серьезных аномалий в случае изменения климата. Например, изменение океанических течений может спровоцировать резкое похолодание в некоторых регионах планеты.
"Так, в Европе и Северной Америке температуры могут упасть более чем на 10 градусов – настоящий ледниковый период. В этом случае возможны тотальная эвакуация населения некоторых стран и экономические потери в сотни триллионов долларов", – предупредил Карнаухов.
Он подчеркнул, что подобные климатические изменения могут привести к уничтожению жизни на планете в течение ближайших 300 лет.
Ранее ученые предрекли установление новых рекордов высокой температуры на Земле, причем в будущем они будут обновляться гораздо чаще. По оценкам исследователей, влияние глобальных климатических изменений на максимальные значения температуры в настоящее время принято недооценивать.
Тем временем текущий объем выбросов парниковых газов вызывает сильное повышение температуры на Земле, обеспечивая достаточно долгосрочное сохранение этой тенденции.
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