Чубайс назвал два главных процесса в экономике РФ в ближайшие десять лет

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Производство водорода и 100% реструктуризация отраслей в ближайшее десятилетие станут главными процессами, способными перевернуть экономику России, важно не упустить эту возможность. Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
"Мне кажется, что самыми главными в экономике страны за ближайшие десять лет будут два процесса. Один из них – это, конечно, водород. <...> Речь идет о создании индустрии с объемами продаж более 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры", – приводит слова Чубайса РБК.
Что касается реструктуризации отраслей, подчеркнул он, речь идет в том числе о металлургии и транспортном машиностроении. По мнению Чубайса, их преобразование заточено на будущие рынки, связанные с водородом.
Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития уже заявлял, что экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергетической державы в будущем.
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