Мишустин заявил о подготовке России к переходу на новую энергетику

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке России к переходу на новую энергетику из-за падения мирового спроса на углеводороды.

"Процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику", – сказал Мишустин в ходе марафона "Новое знание".

Он отметил, что многие страны, в том числе ЕС, Япония и Китай, уже заявили о намерении добиться углеродной нейтральности к середине XXI века. Они планируют сделать это за счет постепенной замены угля, нефти и газа на возобновляемые источники энергии.

Россия уже утвердила концепцию развития водородной энергетики на ближайшие 3 года. В стране будут созданы профильные кластеры и реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода.

"Кроме того, водородные энергоносители будут активнее использоваться на внутреннем рынке", – отметил Мишустин.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергетической державы в будущем.

