В Минэнерго заявили о полноценном обеспечении России топливом

Фото: depositphotos/AY_PHOTO
Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Его цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что это с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже.
По словам главы министерства, дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, так как текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.
Ранее в Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин. Он заверил, что в министерстве внимательно отслеживают развитие ситуации.
Он отмечал, что окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.
Москвичам рассказали о ценах на бензин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: