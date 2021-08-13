В Минэнерго заявили о полноценном обеспечении России топливом

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Производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что это с учетом смещения графика ремонта на Рязанской НХК, переориентации части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенного превышения всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже.

По словам главы министерства, дополнительно нефтяные компании начали выполнять рекомендации штаба Минэнерго по использованию запасов бензина и дизельного топлива с нефтебаз для отгрузки на внутренний рынок, так как текущий уровень запасов топлива находится на достаточно высоком для данного сезона уровне.

Ранее в Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин. Он заверил, что в министерстве внимательно отслеживают развитие ситуации.

Он отмечал, что окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.

