В Минэнерго допустили введение временного запрета на экспорт бензина

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В Минэнерго допустили появление временного запрета на экспорт бензина из страны. Об этом рассказал замглавы министерства Павел Сорокин.
Как пишет РИА Новости, в данный момент специалисты оценивают ежедневную динамику, а также прорабатывают детали возможного запрета. Планируется, что такой шаг поможет в стабилизации цен на бензин.
"Если вы посмотрите на последние два дня, то там и объемы на бирже выросли, и цены стали идти вниз", – обратил внимание Сорокин.
Он заверил, что в Минэнерго внимательно отслеживают развитие ситуации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на основе динамики биржевых цен и параметра насыщения биржи объемами топлива.
Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на розничные цены на автозаправочных станциях.
По его словам, на данный момент для сдерживания роста цен используется специальный механизм повышенных выплат производителям топлива, однако если его окажется мало, то власти примут дополнительные меры, в том числе в виде ограничения экспорта бензина.
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