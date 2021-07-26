Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 в Европе

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Россия заняла второе место среди 32 стран Европы по дешевизне бензина Аи-95, об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования, передает РИА Новости.

По доступности бензина для населения Россия находится в середине рейтинга – на 16 месте. По этому показателю РФ опередила Белоруссию, Украину, Казахстан.

"Россия заняла в рейтинге шестнадцатое место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина", – говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что россияне могут купить на среднемесячные заработные платы около тысячи литров 95-го бензина. На первом месте по этому показателю – Люксембург. Его жители на среднюю зарплату могут купить 2,6 тысячи литров топлива.

Если говорить о ценах в пересчете на рубли, то здесь Россия уступила только Казахстану, где литр Аи-95 стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ – 49,1 рубля. Авторы исследования приводят данные Росстата, согласно котором цены на 95-й бензин с начала года выросли на 4%.

"В России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина в нашей стране, как минимум, сохранится на прежнем уровне или даже увеличится", – говорится в исследовании.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на розничные цены на автозаправочных станциях. В противном случае власти могут принять дополнительные меры по их стабилизации.