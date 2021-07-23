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Экономика

14:41

Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 снизились впервые за неделю

экономика

Фото: depositphotos/blinow61

Цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95 впервые за неделю снизились во время торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, стоимость бензина Аи-92 за день упала на 0,4% и составила 57,37 тысячи за тонну. Что касается марки Аи-95, то в ее случае снижение составило 0,6% и достигло 59,65 тысячи рублей за тонну.

Накануне стоимость бензина Аи-95 на бирже превысила отметку в 60,029 тысячи рублей за тонну, что также составило исторический максимум. Бензин Аи-92, в свою очередь, дорожал до 57,597 тысячи рублей за тонну.

По мнению министра энергетики РФ Николя Шульгинова, рост оптовых цен не спровоцирует существенное подорожание топлива на автозаправочных станциях. Он также напомнил о существовании системной меры по сдерживанию стоимости бензина.

Цена бензина Аи-95 снова обновила исторический максимум

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