В Минэнерго оценили возможность подорожания бензина на АЗС

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Рост оптовых цен на бензин не окажет существенного влияния на розничные цены на автозаправочных станциях. В противном случае власти могут принять дополнительные меры по их стабилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Николая Шульгинова.

"Для сдерживания роста цен в настоящий момент действует системная мера "демпфирующий механизм", благодаря корректировке которой крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива", – объяснил он.

Тем не менее Шульгинов добавил, что если динамика биржевых цен сохранится на прежнем уровне, то на следующей неделе будет запущен процесс ограничения экспорта бензина. Также с производителями могут подписать соглашения, регламентирующие оптовые цены топлива. В числе других мер – повышение минимального объема продаж бензина на бирже до 15%.

Ранее цена Аи-95 в европейской части России обновила исторический максимум, достигнув отметки 60,029 тысячи рублей за тонну.

В свою очередь, Аи-92 обновляет рекорд уже пятые сутки подряд. Данные торгов свидетельствуют о его подорожании до 57,597 тысячи рублей за тонну.

